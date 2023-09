Mais de 200 pessoas em condição análoga à escravidão são resgatadas no Pará

Mais de 200 pessoas em condições análogas à escravidão foram resgatadas entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro no interior do Pará.

O que aconteceu

O resgate aconteceu em operações conjuntas da Polícia Federal, do Ministério Público do Trabalho e Superintendência Regional do Trabalho. Os trabalhadores estavam divididos em cinco fazendas diferentes.