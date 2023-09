RJ: Mãe de santo denuncia apedrejamento a gritos de 'morram, macumbeiras'

Uma mãe de santo do candomblé relatou nas redes sociais ter sido atacada com pedras durante um ritual no dia 13 de agosto, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, por dois homens.

O que aconteceu

A vítima disse que realizava um ritual na mata junto a outras duas filhas de santo quando a agressão ocorreu. As mulheres estavam na mata da região da Colônia Juliano Moreira quando foram surpreendidas por dois rapazes aparentemente jovens.