Prédio de três andares desaba em Salvador

O prédio era ocupado por pelo menos duas famílias, mas os moradores do edifício não estavam no local no momento do desabamento, informou a Defesa Civil.

Cães farejadores não tinham encontrado nenhuma vítima até as 23h de ontem, mas equipes de resgate continuavam no local para retirar escombros na manhã de hoje.

Não há até o momento informações sobre o que causou o desabamento.

