Suspeitos de envolvimento na morte de Mãe Bernadete são presos na Bahia

Três suspeitos de envolvimento na morte da líder quilombola Bernadete Pacífico, conhecida como Mãe Bernadete, foram presos na Bahia.

O que aconteceu?

Os suspeitos teriam participações diferentes no crime. A investigação indica que um deles foi o executor, outro guardou as armas e o terceiro foi receptador dos celulares roubados da cena do crime.