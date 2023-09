Servidora do Judiciário é presa após desviar cerca de R$ 2,5 milhões em SP

O recurso ficava à espera da decisão de um juiz, mas Eliana teria desviado quantias para o próprio bolso e de outros cinco cúmplices, entre vizinhos e parentes. Eles recebiam de 5% a 10% do valor desviado das contas judiciais.

Ela escolhia um processo para fraudar, em que o dinheiro apreendido ainda estivesse numa conta da Justiça. Depois, preparava a falsificação de documentos e elaborava e emitia guias falsas - que eram ordens de saque e serviam para desviar recursos dessas contas.

No primeiro momento, os juízes não perceberam que se tratava de um golpe e autorizaram os saques. Por estar há 31 anos no serviço público e ser funcionária de carreira do Poder Judiciário, ela era considerada uma pessoa de "extrema confiança".

Ela manipulava os dados do sistema informatizado do tribunal, alterando o nome dos beneficiários dos ofícios ou alvarás de liberação das quantias. O juiz não tinha condição de verificar e até pela confiança que era depositada nela, essa alteração era bem-sucedida. Patrícia Alves Cruz, juíza corregedora do Departamento de Inquéritos Policiais da Capital

O promotor de justiça Juliano Atoji disse que o valor total dos desvios podem passar de R$ 2,5 milhões. O montante desviado iria para o Fundo Nacional Antidrogas e ao Fundo Penitenciário.

O promotor relatou que Eliana comprou ouro, veículos e adquiriu imóveis, entre eles, uma cobertura no Guarujá, no litoral paulista.