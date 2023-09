Empresário é achado morto amarrado e degolado em BMW no PR; amigo é preso

O primeiro suspeito, que seria amigo da vítima, foi preso ainda na sexta e seria o mandante do crime, de acordo com a polícia. O outro suspeito, que seria o executor do crime, foi detido nesta manhã, informou a Polícia Civil do Paraná.

A delegada Magda Hofstaetter disse que a vítima foi encontrada pelo próprio filho, que foi ao local após o avô entrar em contato e dizer que Rafael não atendia ligações. Ele pediu que o neto verificasse se Rafael estava bem.

As apurações iniciais indicam que o crime teria sido motivado por desentendimentos anteriores entre a vítima e o amigo que é suspeito de ser o mandante do crime. Mas a polícia continua nas investigações do caso.

A dupla deve ser indiciada por homicídio triplamente qualificado, cometido com traição ou emboscada, mediante recompensa e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, informou a RPC, afiliada à TV Globo.

Amigo contratou matador por R$ 4,5 mil, diz polícia

Segundo a delegada, o amigo da vítima teria confessado o crime e teria afirmado que contratou o outro suspeito para matar Rafael por R$ 4,5 mil.