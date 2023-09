'É possível que existam novas vítimas', diz Leite sobre tragédia no RS

"A remoção dos corpos é complexa", declarou Leite, citando que algumas cidades, como Muçum, continuam debaixo d'água e isoladas por terra. Mesmo assim, o gestor estadual ressaltou que o IGP (Instituto-Geral de Perícias) do estado já está acionado para ajudar na identificação dos corpos das vítimas.

O governador esclareceu que as aeronaves não podem ajudar na remoção dos corpos agora por estarem focadas no resgate das pessoas e levar pacientes de áreas alagadas para outras unidades de saúde.

Leite lamentou as mortes ocorridas no estado e disse que solicitou que a secretaria estadual de saúde disponibilize atendimentos psicológicos para os moradores das regiões mais afetadas, como o Vale do Taquari e Muçum.

O governador declarou que sentiu como se tivesse "levado um soco no peito" ao receber a informação do levantamento sobre as outras 15 pessoas haviam morrido na tragédia. Ele explicou que a comunicação está comprometida nas regiões alagadas em razão da falta de internet e de energia, o que prejudica até o recebimento de informações.

O governador também confirmou que o número de mortos continua em 21 no Rio Grande do Sul, sendo esta a "maior tragédia" já registrada no estado. "Não tem sido um ano fácil, por questões das chuvas, mas o nosso povo tem sido resiliente e eu tenho certeza que estaremos unidos para superar essas adversidades", completou.

