Incêndio destrói cerca de 150 moradias em comunidade de Santos

No incêndio, cerca de 150 casas foram destruídas e 15 moradores foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) por inalarem fumaça, disse a corporação. Além do próprio fogo que consumiu as moradias, outras casas tiveram que ser quebradas para o incêndio não se alastrar ainda mais, segundo a TV Globo.

O prefeito Rogério Santos (PSDB) pediu doação de roupas, água e material de higiene ao Fundo Social de Soliedariedade de Santos. Ele destacou que as pessoas estão sendo atendidas na escola Pedro Crescenti e terão alojamento no ginásio esportivo Dale Coutinho.

Rogério prestou solidariedade às famílias que perderam suas casas e disse que a prefeitura "não medirá esforços para prestar os auxílios necessários".