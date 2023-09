Dois tiros por segundo: o que é kit rajada de suspeito de atirar em Mingau

O que é kit rajada?

É a descaracterização de uma arma, como uma pistola glock, para atuar como uma arma automática —e não semiautomática, como costuma ser, explica Paulo Storani, capitão veterano do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e mestre de tiro policial.

A arma é adaptada para fazer disparos automáticos, ou seja, toda vez que o gatilho é pressionado, uma grande quantidade de balas sai da arma —não uma por vez.

Para fazer um kit rajada, se coloca um carregador com o maior número de projéteis, como um cartucho de 30. Normalmente, esse número costuma ser entre 15 e 17. Ele vai fazer com que se tenha mais disparos, como dois tiros por segundo, mais ou menos. Paulo Storani, capitão veterano do Bope

O kit rajada, ainda de acordo com o especialista, faz com que se "sature o ambiente", ou seja, que o alvo receba uma rajada de tiro —como o próprio nome já diz.