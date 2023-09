Saga de viúva pelo celular do marido morto tem final feliz após tuíte viral

Desesperada com a notícia, a cuidadora foi até o local acompanhar o socorro. Enquanto Bruno era levado para o hospital, a mulher percebeu que a bolsa que o marido carregava e o aparelho celular que ficava preso ao guidão da moto não estavam no local.

"Eu liguei no celular dele e chamou, mas, em seguida, quando tentei novamente, já estava desligado. Na mochila, ele tinha o dinheiro da semana, cerca de R$ 500, que também não encontramos após o acidente."

Bruno foi socorrido e levado ao hospital. Mas, segundo a esposa, ele já chegou ao local sem vida.

Após a perda, Joyce e outros familiares de Bruno usaram as redes sociais para relatar o ocorrido e pedir que quem estivesse com o celular, um iPhone 11, o devolvesse, para que as lembranças do mototaxista com a família pudessem ser recuperadas.

"O Bruno também era fotógrafo, com muitas fotos e vídeos da nossa filha de 4 anos. Coisas que só tinham no celular dele e que perdemos com a perda do Bruno. Só queria que nossa filha pudesse ter essa recordação do pai", contou Joyce, horas após compartilhar o apelo.