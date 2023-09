Seguranças de boate viram réus por morte de mulher agredida e atropelada

A Justiça do Paraná aceitou a denúncia do Ministério Público do estado contra três seguranças de uma boate em Cascavel (PR) acusados de agredir uma mulher que acabou morrendo atropelada após ser deixada desacordada no meio da rua, em maio passado.

O que se sabe

Daiane de Jesus Oliveira, 28, morreu atropelada na madrugada de 28 de maio. Os três seguranças são réus por homicídio com dolo eventual —quando não há a intenção de matar, mas se assume esse risco, segundo informou a TV Globo.