Ciclone do RS: idoso morreu ao tentar salvar cachorro de enchente

O idoso deixa dois filhos e uma neta. "Não desejo pra ninguém. Tenho uma irmã, a Gabriela. Ela está em pânico. Só sobrou eu e ela. A minha filha só chora. Ela tinha combinado com o meu pai. Ia chegar uma cavalgada lá no município, e ele ia lá ver com ela. Agora foi tudo por água abaixo", contou Leandro à RBS TV, afiliada da Rede Globo.

Tragédia afetou mais de 10 mil pessoas

A tragédia no Sul já deixou 42 mortos (41 deles no RS e um em SC) e 10,5 mil desalojados e desabrigados. Esta já é considerada a maior tragédia natural no Rio Grande do Sul das últimas décadas.

Jair Maffi, coordenador da Defesa Civil de Passo Fundo (RS), disse, em entrevista ao UOL News, que a última chuva com um volume tão expressivo foi registrada na região há 22 anos, em 2001.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediu que pessoas que desejam fazer doações para os atingidos pela tragédia no estado não se desloquem para as regiões afetadas pelo ciclone. As doações devem ser feitas somente nos pontos de coletas, disponibilizados no site da Defesa Civil (confira aqui onde doar), orientou o político.