Bala perfurou crânio de menina em abordagem policial no RJ, diz procurador

O procurador disse que a menina passou por procedimento para aliviar a pressão do crânio e respira com a ajuda de aparelhos.

Está atestado que o crânio foi perfurado por um projétil de arma de fogo. Ela está inconsciente, no chamado estado comatoso, em coma induzido. Numa comparação grosseira, ela está como o baterista do Ultraje a Rigor, que passou por um procedimento semelhante. Com a diferença brutal de que se trata de uma menina de 3 anos.

Eduardo Benones, procurador do MPF

O procurador quer ouvir os agentes da PRF envolvidos no caso e buscar responsabilização civil e criminal, dependendo das descobertas.

Segundo Benones, a reação do policial que admitiu ter efetuado disparos contra o carro dos policiais ao terem supostamente ouvido um barulho de tiro vindo do carro onde estava a menina será analisada, possivelmente resultando em acusações de disparo em via pública, lesão corporal grave e até mesmo tentativa de homicídio, levando em conta a gravidade dos ferimentos da criança.

"Essa é uma parte que precisa ser esclarecida, porque, até agora, parece uma reação desproporcional", afirma o procurador.

Porém, por enquanto, o MPF apenas observa essas hipóteses baseando-se em depoimentos já colhidos pela Polícia Civil. O procurador planeja entrevistar os envolvidos e considerar a responsabilidade civil da União, já que os três agentes investigados fazem parte da PRF, que é um órgão federal.