Jovem trans é encontrada morta com queimaduras e lesões no corpo em SP

Policiais militares foram acionados e localizariam Thallita já morta com lesões no rosto, no pescoço e ombros, além de várias queimaduras pelo corpo.

O caso foi registrado por policiais militares no 37º Distrito Policial do Campo Limpo somente após passarem por outros dois distritos policiais, informou a TV Globo. Não há informações sobre o porquê da mudança de delegacias pelos agentes antes do registro.

Consta no registro do caso que os policiais, ao chegarem no local, "identificaram tratar-se de um corpo em óbito caído em via pública. Que estava com lesões no rosto e marcas de sangue na boca e nariz. Que não há identificação no corpo, apenas que é uma mulher transexual."

Foram solicitados exames ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal).

A ocorrência foi registrada como homicídio no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão), que pediu assessoramento do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) para prosseguimento da investigação.

Thallita foi velada e sepultada ontem no Cemitério São Luiz, também na zona sul da capital paulista.