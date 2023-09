Jovem que cheirou pimenta passa aniversário em casa após meses no hospital

Enfim estamos em casa com nossa princesinha. Viemos passar o aniversário, graças a Deus tivemos alta, para ela passar com a família, com as filhas. E no mais, muito obrigada a todos pelas orações e pela positividade. Obrigada a todos. Adriana Medeiros, mãe de Thais

Ela foi internada pela primeira vez no dia 17 de fevereiro. Na ocasião, Thais almoçava com namorado em Anápolis (GO), e ao cheirar um pote de pimenta, teve uma grave reação alérgica e, em razão de uma parada cardiorrespiratória, desenvolveu uma lesão irreversível no cérebro.

"Minha filha saiu de um jeito e voltou assim", como um neném, disse Adriana, quando a filha teve alta. Ela conta com a ajuda do marido, Sérgio Alves Silva, para cuidar da filha e das duas netas, filhas de Thais, Valentina, de 8 anos, e Antonella, de 7. Comerciante, Sérgio fechou a loja para cuidar das crianças e Adriana também teve que deixar o salão para acompanhar o tratamento de Thais no hospital.

A jovem está acordada, mas não dá respostas neurológicas. Adriana conta que ela reage quando vê as filhas, e sempre presta atenção quando alguém entra no quarto.

A família fez uma vaquinha online para arrecadar recurso para adaptar a casa às necessidades de locomoção de Thais e conseguiu R$ 172 mil. Uma vez por semana, uma equipe vai atender Thais em casa e, a cada 15 dias, ela terá consultas ambulatoriais no centro de reabilitação.