MS: Homem mata esposa na frente dos filhos após suposta traição e foge

Ao chegar no local, a polícia encontrou a mulher caída dentro do banheiro, com um corte no pescoço e outro na região do braço. O local foi isolado e a Polícia Civil segue investigando o ocorrido.

O crime teria acontecido na frente dos filhos da vítima, segundo disse a polícia à TV Globo.

Juliano está foragido após o assassinato.

O UOL tentou contato com a Polícia Civil e ainda não localizou a defesa de Juliano Azevedo. O texto será atualizado caso haja manifestação.