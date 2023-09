SC: sob risco de ceder, local para jovens terá inspeção após matéria do UOL

A advogada, que visitou a unidade em abril e junho, afirma que o ginásio esportivo está comprometido. "Nas duas visitas que fizemos verificamos essas inadequações. Faltam condições de segurança ali dentro."

Ação civil pública tramita na Comarca de Joinville desde 2017, pedindo providências ao Estado, relata o promotor de Justiça Eder Cristiano Viana. Ele é o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação do MP-SC.

As questões estruturais podem comprometer e colocar a saúde e a vida dos adolescentes em risco. Estive com as equipes do Corpo de Bombeiros e com o ex-secretário na unidade e pude constatar que parte do terreno cedeu, algumas construções cederam. O ginásio de esportes está todo trincado.

Eder Cristiano Viana, promotor de Justiça do MP-SC

Entre 2019 e 2023, foram feitos cinco pedidos pelo MP-SC para que as questões de estrutura fossem solucionadas pelo Estado. O último ocorreu neste ano.

A ação civil pública foi julgada extinta, segundo o promotor Viana, após o entendimento de que o Estado estaria adotando medidas para solucionar o problema. O MP-SC entrou com recurso por não concordar com a decisão.

Outro problema apontado pelo promotor é em relação aos equipamentos de prevenção a incêndio. "Algumas alterações foram feitas, mas há problemas que não foram solucionados pelo Estado. Só ganha visibilidade quando ocorrem tragédias como as da boate Kiss e do Ninho do Urubu [Centro de Treinamento do Flamengo]", diz Viana.