Mulher é agredida por PM após pedir ajuda em Goiás; veja o vídeo

Uma mulher foi agredida por um policial militar depois de pedir ajuda, durante uma discussão dela com o marido, em Santa Rita do Araguaia (GO). A Polícia Militar disse ter afastado o agente, cujo nome não foi divulgado.

O que aconteceu:

O caso ocorreu na segunda-feira (4). A mulher contou ao jornal "O Popular" que não foi agredida pelo marido, mas pediu ajuda da polícia porque achou que ele havia pegado um dinheiro que ela usaria para pagar contas. Ela queria que os policiais pegassem o dinheiro de volta.