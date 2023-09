Gás e cão morto: o que se sabe sobre bilionário achado em cama no Guarujá

Vazamento de gás

Um vazamento de monóxido de carbono é a provável causa da morte de Binho e Luciana. Segundo a Polícia Civil, a necropsia nos corpos aponta intoxicação resultante da queima do gás usado no aquecimento das instalações hidráulicas da casa da família.

Quarto do casal fica no andar térreo da casa, próximo da sala com as caldeiras do sistema de água quente. Os gases de queima teriam chegado ao quarto do casal devido a uma fissura na mangueira do exaustor do local.

O laudo toxicológico e da perícia do local ainda estão em andamento, de acordo com informações da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

No entanto, a Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Santos afirma que a confirmação da causa da morte não acaba com as investigações. A perícia ainda deve esclarecer se o sistema de gás encanado estava instalado corretamente e como se deu o rompimento de uma tubulação do exaustor.

Quem era o empresário?

Binho nasceu em Olinda (PE), mas se mudou para o município de Juazeiro do Norte (CE) ainda na infância.