Homem sofre parada cardiorrespiratória ao se engasgar com coxinha em SC

Um homem de 49 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória após se engasgar com uma coxinha em São Bento do Sul, em Santa Catarina, no sábado (9).

O que aconteceu

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um homem que estava com obstrução de vias aéreas e que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, disse a corporação.