Homem arma assalto contra ex-namorada para ter acesso ao celular dela no RJ

Um homem foi preso em flagrante após armar o roubo do celular da ex-namorada para ver se ela estava com outra pessoa. O caso aconteceu na última quarta-feira (6), em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Dois homens foram presos em flagrante após o roubo de um aparelho celular de uma mulher. Ela reconheceu um dos suspeitos como o ex-namorado, informou a Polícia Civil.