'Quero olhar no olho dele', diz mãe de mulher morta no CE; viúvo é suspeito

Quando Leonardo passa em frente à sorveteria novamente, ele é seguido pela dupla. Os três ficam 11 minutos conversando no estacionamento. "Prova por A mais B que houve esse encontro. Aí, no novo depoimento, eles [a dupla] confessam a autoria do crime e a participação do marido da vítima", disse o delegado Gustavo Pernambuco, diretor da Polícia Judiciária do Ceará.

Leonardo (de amarelo) foi flagrado conversando com o adolescente (de blusa vermelha) e o motorista de aplicativo, Adriano (de camiseta azul), no estacionamento Imagem: Reprodução/TV Globo

Na ocasião, Leonardo teria combinado o momento em que jogaria água nas plantas fora de casa, quando deveria ser abordado pelos criminosos. As câmeras da residência estariam desligadas.

No dia do crime, câmeras da rua flagraram Leonardo regando plantas na calçada com o portão aberto, quando é abordado pela dupla que matou Kaianne e poupou a vida dele. "Ele foi encontrado supostamente amarrado, com algumas agressões, mas longe da vítima, em outro ambiente da residência." Depois do crime, a dupla roubou objetos de valor e fugiu com o carro da contadora.

Segundo a investigação, Leonardo entrou com Adriano no quintal, enquanto o adolescente foi para o quarto do casal, onde Kaianne estaria do lado da cama. Depois, Leonardo teria pedido para ser agredido pelos dois em outro quarto nos fundos da casa. E, como combinado, gritou por socorro 35 minutos depois do crime.

Kaianne tinha contratado um seguro de vida de R$ 60 mil dois meses antes de ser morta, o que —segundo as investigações— teria motivado o marido a encomendar o crime.