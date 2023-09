Justiça determina prisão imediata de mandantes da Chacina de Unaí

O MPF apontou que, em razão de estarem soltos e confiantes na impunidade, os dois irmãos teriam continuado a praticar delitos. Foi citada uma ocorrência em que inseriram declaração falsa em um processo para tentar influenciar decisão do TRF da 1ª Região durante julgamento de um recurso.

Na decisão, o desembargador defendeu que os vereditos do Tribunal do Júri devem prevalecer sobre o princípio da presunção de inocência. Além disso, citou o artigo 492 do Código de Processo Penal, que diz que condenados pelo Tribunal do Júri a penas iguais ou superiores a 15 anos devem ser imediatamente presos, o que não aconteceu.

Não se trata aqui de antecipar juízo sobre os recursos pendentes de parte de cada uma deles, mas sim de fazer valer a Constituição, nos termos como interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, no território de Minas Gerais. De fazer valer a voz soberana do júri, em um dos casos mais notórios e terríveis da história de Minas, crime praticado contra servidores públicos federais, no legítimo e benfazejo exercício de suas funções.

Desembargador Edilson Vitorelli

O UOL tenta contato com as defesas de Antério e Norberto Mânica. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Relembre o caso:

Os irmãos Mânica são apontados como mandantes das mortes de quatro pessoas em uma emboscada em Unaí (MG), em 28 de janeiro de 2004.