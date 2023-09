Mulher é presa suspeita de mandar matar marido; vídeo mostra homem fugindo

Uma mulher foi presa após a Polícia Civil da Bahia ter acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram ela abrindo o portão da própria casa para um pistoleiro entrar e atirar no seu marido. O crime foi registrado no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, a 953 km de Salvador.

O que aconteceu:

José Vicente de Cerqueira Sena, de 40 anos, estava tomando banho quando foi surpreendido com os disparos. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na última quarta-feira (6).