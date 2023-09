PCC usa fintechs para fazer lavagem de dinheiro do tráfico, diz promotor

Segundo estimativas do MP, há mais de 1,5 mil fintechs em operação no Brasil, o que dificulta a fiscalização das operações financeiras. O UOL entrou em contato com a assessoria de imprensa do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) para verificar se há meios de controle para coibir esse tipo de ação, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem.

Foram os doleiros que ensinaram [o método de usar fintechs para fazer a lavagem de dinheiro para o tráfico].

Tem regulamentação, mas qual a fiscalização em cima disso? Em vez de usar contas de 'laranjas', o depósito é feito em um banco digital sem agência física, sem que se saiba de onde veio o dinheiro.

Lincoln Gakiya, promotor de Justiça de SP

Entenda a operação do MP

A primeira etapa da Operação Sharks (Tubarões, em inglês) foi concluída pelo MP em setembro de 2020. A investigação começou a partir do cruzamento da movimentação financeira de lideranças do PCC.