Vídeo mostra sucuri gigante dando 'abraço da morte' em jacaré no Pantanal

Pescadores filmaram uma sucuri gigante tentando estrangular um jacaré no rio Ivinhema, no Mato Grosso do Sul. O vídeo é de agosto, mas repercutiu nos últimos dias.

O que aconteceu:

Um grupo de pescadores flagrou uma sucuri estrangulando um jacaré na margem de um rio no Pantanal. Em tom de brincadeira, um dos pescadores diz que a cobra "está com fome". Outro comenta: "é o famoso abraço da morte".