Mulher que matou marido GCM diz que atirou contra ele após ser ameaçada

A mulher alegou que sofria agressões recorrentes e que no dia do crime ele tentou forçar relações sexuais.

Ele começou a me xingar, estava em cima de mim e falava: 'Eu vou te matar. De hoje você não passa'. No que ele me soltou, ele foi para pegar a arma, eu peguei primeiro e ele veio para cima. Eu só atirei, só apertei. Nunca peguei em uma arma [antes], todo mundo sabe o quanto eu amava meu marido. Eu não queria que tivesse acontecido essa tragédia que aconteceu.

Thais Brito, em entrevista à Record

Ela enviou imagens de hematomas e áudios ameaçadores que seriam de autoria do GCM, enviados após outras brigas.

Ela também contou que Luís deu tiros para cima com a própria arma em discussões anteriores. Apesar disso, ela nunca registrou qualquer boletim de ocorrência.

A mulher contou que sofreu ameaças de morte após fugir e disse que ainda não se entregou por temer pela segurança da própria família. Thais continuava foragida na manhã de hoje.