Vídeo mostra momento em que suspeito pula muro do IML para fugir da polícia

Na quinta (14), ele conseguiu se livrar das algemas e pular o muro para escapar. A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul diz estar tomando todas as medidas para recapturá-lo.

Suspeito seria integrante de organização criminosa, e é considerado de alta periculosidade. Ele é apontado como mandante de um homicídio de um jovem de 19 anos decapitado na cidade de Lucas do Rio Verde (MT).

Maikel também é acusado por tráfico de drogas e uso de documentos falsos. Segundo a polícia, o homicídio do jovem por decapitação causou grande clamor social, tanto pela crueldade do crime, como pelo fato de a facção ter divulgado vídeos registrando a execução da vítima para causar terror.