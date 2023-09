Bispo de Caruaru (PE) manda padres negarem comunhão a quem 'apoia' o aborto

Dom José Ruy ordenou que padres neguem a comunhão a defensores do aborto. Segundo o bispo, essas pessoas são "cúmplices de assassinato". "Reverendos padres, vos digo como pai e pastor: não deem a comunhão a quem apoia o aborto!", declarou, sendo aplaudido em seguida.

Bispo também mencionou ação no STF sobre o tema. Na terça-feira (12), a presidente do Supremo, Rosa Weber, liberou para julgamento uma ação de 2017 que pede a descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. Não foi definida uma data para a votação, mas, como a ministra é relatora do caso e se aposenta em 2 de outubro, o tema deve começar ser analisado antes disso.

Declaração foi feita em missa do último dia 15, na Catedral de Caruaru (PE). A solenidade celebrou o Dia de Nossa Senhora das Dores, padroeira da diocese. Dom José Ruy falou ao clero, às autoridades e aos fiéis presentes na igreja.