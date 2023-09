Gordinho, procurado em MG por matar PM, é achado preso no RJ com nome falso

O documento de identidade falso era de São Paulo. "De início, com técnicas de reconhecimento facial, já foi possível constatar que o registro fotográfico no Rio de Janeiro pertencia a Felipe, e não ao indivíduo do estado de São Paulo, por quem o foragido se passava", explicou a Sejusp.

Não foi informado há quanto tempo o homem estava detido no Rio de Janeiro, e nem por qual crime ele foi preso naquele estado. O UOL questionou, por e-mail, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e a SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) do Estado sobre o procedimento de prisão para entender como o homem deu entrada no sistema prisional com dados de terceiros. Quando houver retorno, esta nota será atualizada.

Felipe foi condenado por roubar e assassinar um policial militar em 2016. Ele estava foragido e foi localizado neste fim de semana.

O homem possuía mandado de prisão em aberto desde que foi condenado a mais de 45 anos de prisão, com pena remanescente de mais de 38 anos. Além disso, Felipe é acusado de vários crimes como homicídio qualificado, roubo majorado, adulteração de sinal de identificador de veículo e corrupção de menores. Ele era o quarto na lista de procurados de Minas Gerais.