Acidente aéreo que matou 14 no Amazonas repercute na imprensa internacional

O jornal norte-americano Washington Post e a CNN Internacional também divulgaram a queda do avião.

Imprensa internacional repercutiu acidente aéreo no Amazonas Imagem: Reprodução

Queda de avião mobilizou autoridades

"Avião não teve pista suficiente para frear". O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinícius Almeida, afirmou que os relatos preliminares dão conta de que o avião já tocou o solo na metade da pista e não teve espaço o suficiente para pousar.

Chovia forte em Barcelos no momento em que o avião, modelo Embraer EMB-110P1, caiu. O clima pode ter sido um dos fatores que causaram o acidente, segundo informações preliminares do governo do Amazonas.

Dois outros aviões que chegavam à cidade no momento do temporal decidiram retornar para Manaus por conta das más condições de tempo para o pouso.