Ônibus que caiu em Campinas não tem autorização para viagens interestaduais

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informa que o veículo que teria se envolvido no acidente e que aparece nas imagens veiculadas pela imprensa com o TAF 001428 está desabilitado, portanto, não possui autorização para transporte interestadual de passageiros na modalidade fretamento. A ANTT informa ainda que fornecerá, quando solicitadas, todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações. Vale destacar que, nas empresas outorgadas pela Agência, quando ocorrem acidentes, existe a obrigação de comunicação dos fatos, e dependendo da causa, são abertos procedimentos para verificação das condições de segurança.

ANTT, em nota

Ônibus caiu em vão e ficou entalado. Segundo o boletim de ocorrência, o veículo transitava na rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), sentido Campinas a Jaguariúna (SP), quando ocorreu o acidente.

O veículo fazia o trajeto entre Diadema (SP) a Capitólio (MG) quando invadiu o canteiro central, atingiu uma placa de sinalização e caiu no vão de um viaduto.

Ônibus estava com lotação máxima, com 44 pessoas, além do motorista e um guia de turismo.

Não houve mortes. Os passageiros com ferimentos mais graves foram levados para o Hospital de Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o ônibus foi suspenso e será submetido a uma auditoria de vistoria. O UOL tenta contato com a empresa responsável pelo ônibus. O espaço segue aberto para manifestação