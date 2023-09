Kotscho: Caso de alunos de medicina nus é episódio mais grave do que parece

O comentarista do UOL News Ricardo Kotscho disse que o caso dos alunos de medicina da Unisa (Universidade de Santo Amaro), que exibiram as partes íntimas em uma partida de vôlei feminino durante competição esportiva entre universidades, é "mais grave do que parece".

Esse caso é mais grave do que parece. É ridículo, gente mostrando a bunda que paga R$ 10 mil por mês nessa faculdade. É a elite da elite. São os médicos que vão cuidar da vida dos nossos filhos e netos, esse é o drama.