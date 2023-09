Polícia prende pastor suspeito de aplicar golpe do 'octilhão de reais'

Um pastor de 43 anos suspeito de aplicar golpes em mais de 50 mil pessoas e prometer lucro de 'um octilhão' de reais às vítimas foi preso na tarde desta quinta-feira (21), no município Sucupira (TO), a 278 km de Palmas.

O que aconteceu:

O homem, identificado como Osório José Lopes Júnior, é investigado como sendo um dos líderes de um esquema criminoso milionário, com lucro de mais de R$ 150 milhões no Brasil e no exterior. O pastor foi capturado pela Polícia Civil do Tocantins em um rancho.