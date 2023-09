Rival do PCC é preso após fazer reféns e negociar rendição em live no PR

Apenas dois meses após a fuga, o grupo paranaense é suspeito de ter participado de uma série de assassinatos para vingar a morte de Ronny Pavão, irmão de Jarvis. Entre as vítimas, estava um integrante do PCC, acusado de ter sido um dos pistoleiros responsáveis por matar Ronny. O episódio deu início a uma guerra com a facção criminosa paulista, indicam as investigações.

Jarvis Pavão tem um patrimônio de mais de R$ 700 milhões, indica uma investigação em conjunto entre a Polícia Federal e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai de julho deste ano. Apontado como um dos principais narcotraficantes ligados à exportação de cocaína do Brasil para outros países, Pavão foi preso em 2009 no Paraguai e hoje cumpre pena no presídio federal de Brasília.

Fotos anexadas ao relatório obtido pelo UOL mostram os suspeitos dos assassinatos em série ostentando armas pesadas, como fuzis .50, capazes de parar um carro-forte ou até abater pequenas aeronaves. Eles estavam ao lado do mesmo veículo usado para carbonizar o corpo de duas irmãs paraguaias assassinadas pela quadrilha, de acordo com investigações no Paraguai e no Paraná.

Na época do crime, o tráfico de drogas no Paraguai vivia um momento de tensão desde o ano anterior, após o assassinato do narcotraficante Jorge Rafaat. Em áudio captado em som ambiente em um presídio federal obtido pelo UOL, o traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, chefe do Comando Vermelho, disse que o crime estava sendo atribuído equivocadamente ao PCC.