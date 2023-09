Brasil terá novas ondas de calor ao longo da primavera, indica Climatempo

A primavera de 2023 deve ser tão quente pela ocorrência do fenômeno climático "El Niño", que influencia no fluxo dos ventos que chega ao Brasil, dificultando a entrada do ar das frentes frias no país. Além disso, El Niño diminui a frequência das chuvas, o que mantém o ar aquecido no Brasil.

A onda de calor se forma com o tempo seco, com aumento da insolação, o que favorece um sistema de alta pressão. Isso não só inibe o desenvolvimento de nebulosidade, como aumenta a temperatura das massas de ar, o que provoca as altas que estamos observando.

Daisy Moraes, meteorologista do Inmet

No site do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o alerta sobre a onda de calor está marcado para cessar às 18h de amanhã (26). As regiões Sudeste e Centro-Oeste sofrem com tempo quente e seco desde o fim da semana passada.

O atual alerta de calor começou na última segunda-feira (18). Esse período, classificado pelo Inmet como de "grande perigo", é caracterizado por temperaturas até 5ºC acima da média. O instituto aponta "riscos à saúde".

Belo Horizonte (MG) atingiu a temperatura mais alta da sua história, com 38,6°C. Entre hoje e quinta-feira, 8 capitais podem registrar recordes de temperatura no ano. Nesta segunda-feira, Brasília (35ºC) e Palmas (40ºC). Na terça, Cuiabá (43ºC), Campo Grande (39ºC) e Goiânia (39ºC). Já na quarta, Vitória (37ºC) e São Luís (34ºC). Na quinta, Aracaju (32ºC).