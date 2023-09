Rui Costa diz que governo está preocupado com facções: Armamento de guerra

O ministro, que é ex-governador da Bahia (2015-2022), também comentou a violência no estado e a morte do policial federal Lucas Caribé Monteiro de Almeida. A Bahia agora enfrenta um aumento de violência desde o começo do ano, com crimes, tiroteios e violência policial.

"A forma como às vezes vêm a óbito policiais nossos. Policial Federal morto na Bahia teve tiro na cabeça, no olho. Foi um tiro de precisão, de gente que está sendo treinada por treinamento militar para o confronto de quase uma guerra aberta nas ruas das capitais brasileiras e das principais cidades", ressaltou.

Rui Costa disse que os ministérios da Justiça, da Defesa e a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) vão se reunir para debater "temas voltados à segurança", mas também defendeu um esforço conjunto do governo federal com estados e municípios.

"É necessário um esforço conjunto das forças federais, estaduais e até municipais, enxergando o papel das guardas municipais. Não podemos repetir os erros dos últimos dos quatro anos, quando houve um incentivo para que pessoas tivessem armas e munições", escreveu.

Estamos falando de armamento de guerra, que está nas áreas urbanas das nossas capitais. Bandidos estão sendo treinados com treinamento militar e estão enfrentando nossos policiais com armamento pesado, então é preciso planejamento para contenção dessas armas

Rui Costa, ministro da Casa Civil

O ministro demonstrou preocupação com o caso revelado pelo Fantástico, da TV Globo, que revelou uma espécie de "treinamento de guerrilha" no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Uma investigação da Polícia Civil descobriu uma "escola preparatória": "É muito preocupante vídeos como aqueles que a imprensa divulgou de criminosos fazendo treinamento militar", disse.