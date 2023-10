Mãe dá à luz a sêxtuplos em parto de apenas 10 minutos no Espírito Santo

No dia 5 de setembro, Quezia, que estava estava com 23 semanas, precisou ser internada no São Bernardo Apart Hospital. O motivo seria a necessidade de um monitoramento mais próximo para ver qual momento ideal seria realizada a cirurgia cesariana.

Hoje, após completar 27 semanas de gestação, às 17h, a equipe formada por 32 profissionais deu início ao parto. O procedimento contou com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras. Quezia teve as crianças logo em seguida. O nascimento dos bebês, segundo o hospital, durou 10 minutos.

Quezia Romualdo deu à luz em dez minutos Imagem: Michel Macedo/L4 Comunicação

As condições de saúde e o peso dos pequenos Théo, Matteu, Lucca, Henry, Eloá e Maytê não foram divulgados.

O UOL consultou um dos médicos que participou do parto. Ele contou que o primeiro bebê cabia praticamente na palma da mão dele, respirava com dificuldade.

O profissional ainda relatou à reportagem que o bebê nasceu com pouco tônus, respirando lentamente como todo prematuro, mas que logo depois de ser entubado, conseguiu ser estabilizado. Todos são considerados bebês pequenos e teriam quase o mesmo peso por conta da gestação e o que havia sido relatado na ultrassom.