Metrô SP tem greve amanhã (3/10); Saiba quais as linhas afetadas

Trabalhadores do Metrô, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) confirmaram a greve agendada para amanhã (3).

Durante a paralisação, devem ser afetadas as operações nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô. Na CPTM, devem ser impactadas as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

A greve está prevista para começar às 00h desta terça e terá, inicialmente, 24 horas de duração.