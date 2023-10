Greve SP: Quais linhas no Metrô e CPTM estão funcionando e quando acaba

Quais linhas da CPTM estão fechadas?

A operação dos trens metropolitanos está ocorrendo de forma parcial. Segundo o governo do estado de São Paulo, as linhas funcionam da seguinte maneira, com transferências abertas:

Linha 7- Rubi: De Caieiras a Luz

Linha 10- Turquesa: Fechada

Linha 9 - Esmeralda: Fechada entre Morumbi e Pinheiros

Linha 11-Coral: De Guaianases a Luz

Linha 12- Safira: Fechada

Linha 13- Jade: Fechada

Quais linhas estão funcionando?

As linhas 4-amarela; 5-lilás, de metrô, e 8-diamante, de trem, funcionam normalmente na manhã de hoje. As informações são da ViaQuatro e da ViaMobilidade, que operam a linhas privadas.

A linha 9 - esmeralda está com operação parcial na tarde de hoje devido a uma falha no sistema elétrico, sem ligação com a greve. A linha é operada pela empresa Via Mobilidade.