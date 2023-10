Deputado flagra jiboia em cerca próxima à Assembleia Legislativa de MS

"A Assembleia Legislativa tem o privilégio de estar localizada dentro de uma reserva ambiental", escreveu o parlamentar ao compartilhar a cena. "Aqui no Parque dos Poderes, é possível conviver com uma fauna que em grandes centros urbanos não existe mais".

Área em que está localizada a assembleia estadual tem diversos animais nativos do Cerrado. Tamanduás-bandeiras, antas, quatis e mutuns fazem parte do cotidiano dos parlamentares e dos servidores nos entornos da assembleia e de outros prédios administrativos do poder público, como secretarias de Estado e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.