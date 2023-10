Uberaba e governo de MG são condenados por exibir armas em Dia das Crianças

À época, a Secretaria de Comunicação da prefeitura informou que o que ocorreu foi uma "demonstração das forças de segurança, para reduzir a sensação de insegurança da população". "Não houve acesso às armas. O que houve foi uma exposição de defesa em que as crianças, acompanhadas dos pais, puderam ver", declarou a secretaria.

Ao ser informada das imagens que mostram crianças manuseando equipamentos, como bombas, a secretaria disse que podem ter ocorrido "alguns exageros". A prefeitura afirmou também que, além dos brinquedos instalados no local para a festa, "recreações promovidas por educadores físicos relembraram brincadeiras antigas como corrida no saco, bambolê, entre outras".

De acordo com a assessoria da 5ª. Região da Polícia Militar de Minas Gerais, as armas expostas não estavam carregadas e todas as munições estavam inertes, sem nada dentro e incapazes de atirar ou qualquer outra reação fora do planejado", afirmou a gestão municipal.

*Com Estadão Conteúdo