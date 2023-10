Vai ter greve do Metrô SP hoje (5/10)? O que se sabe sobre nova paralisação

Apenas as linhas privadas operaram normalmente, embora a linha 9-Esmeralda tenha enfrentado uma falha técnica que interrompeu parcialmente o serviço por 27 horas.

Os sindicalistas argumentam que a privatização ameaça a qualidade dos serviços prestados. As categorias envolvidas na greve exigem o cancelamento de todos os processos de privatização e terceirização do Metrô, CPTM e Sabesp, além de defenderem a realização de um plebiscito sobre a privatização dessas três empresas públicas.

Por outro lado, o governo do Estado de São Paulo acusa os sindicatos de "politizarem" a questão. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), alega que a privatização dos serviços foi discutida durante as eleições do ano anterior e classifica a paralisação como uma "pauta corporativa" dos funcionários do transporte público de São Paulo. Tarcísio planeja continuar com os estudos sobre a concessão das linhas.