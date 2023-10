Receita Federal apreende frascos com células-tronco em aeroporto no Paraná

Uma passageira foi detida ontem no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná, por transportar células-tronco de um cordão umbilical.

O que aconteceu:

Agentes da Receita Federal apreenderam nove frascos com células-tronco. Segundo o órgão, uma passageira chilena de 38 anos, que vinha do seu país natal, trazia o material em sua bagagem.