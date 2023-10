Morto por assassinato de médicos liderou invasão do CV e 'batizou' drogas

Com a tomada do território, Lesk passou a chefiar o tráfico na Gardênia Azul e "batizar" as drogas usando um novo apelido: CR7. Com isso, as drogas passaram a ser embaladas com a foto em alusão ao jogador de futebol português Cristiano Ronaldo, o CR7.

Com a "nova gestão do crime", os moradores também ficam sem sinal de internet e são obrigados a trocar de provedor, seguindo orientações do tráfico. Para conquistar a confiança na região, Lesk usa o argumento de que seria "cria" da comunidade, como são chamados na gíria os criminosos que são oriundos da área.

Pichações na Gardênia Azul, zona oeste do Rio, indicam ocupação do território por parte do Comando Vermelho, em aliança com a milícia Imagem: Polícia Civil do Rio de Janeiro

O "general" e a caçada aos rivais

Abelha, chefe do Comando Vermelho nas ruas do Rio Imagem: Reprodução

A participação de lideranças do CV na aliança com a milícia do Rio já era investigada pela Polícia Civil do Rio, apontam documentos obtidos com exclusividade pelo UOL. Os investigadores rastrearam uma troca de mensagens entre Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, e um criminoso com a missão de ocupar territórios na zona oeste entre fevereiro e maio deste ano.