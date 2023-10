Após chuvas, Cataratas do Iguaçu têm vazão 4 vezes maior que a média

A vazão das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, está quatro vezes acima da média. De acordo com o perfil oficial do Parque Nacional do Iguaçu, a vazão dobrou de ontem para hoje.

O que aconteceu:

As Cataratas do Iguaçu atingiram vazão de 6 milhões de litros de água por segundo nesta segunda-feira (9).