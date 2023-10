SP: Chuva causa alagamentos e deixa cidades em estado de atenção

Vídeos registraram o alto volume da água nas ruas, com carros submersos.

Foi registrada a queda de uma parte do muro do cemitério municipal de Franco da Rocha. Na Rua Konrad Adenauer, parte de uma residência caiu em uma obra particular. Na Rua São Carlos, houve deslizamento de terra. Na Rua Lucas Vieira, uma casa foi afetada.

Segundo o município, não houve vítimas. "Três pessoas desabrigadas foram atendidas na Casa de Passagem da cidade", disse a prefeitura.

Diadema

O Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência, na madrugada desta segunda-feira, envolvendo um carro que caiu em um córrego na Estrada do Alvarenga, em Pedreira, Diadema.

O veículo ficou parcialmente submerso com duas pessoas dentro dele. Ambas foram encaminhadas para atendimento em hospital da região.