Réu por feminicídio briga por filhos na Justiça; 'durmo chorando', diz avó

Aline (à esq.) e Erica (à dir.): a irmã esteve no imóvel do casal após o crime para buscar os pertences dos filhos Imagem: Arquivo pessoal / Aline Fernandes

'Sofrimento que se arrasta'

"Cada vez que ele vem com esse pedido é como se a ferida ainda aberta fosse mexida", afirma Aline. Segundo ela, as tentativas de aproximação geram ansiedade e nervosismo em toda a família.

Os gêmeos, que à época com 2 anos, testemunharam o crime no imóvel do casal, na zona oeste de São Paulo. "Ele foi capaz de assassinar a própria esposa, minha mãe não quer que ele fique com as crianças porque se preocupa com a segurança e a integridade delas."

Hoje, com pouco mais de 4 anos, Aline afirma que eles perguntam sobre a mãe. "Já perguntaram na hora do banho, no último dia das mães", diz. "Explicamos de forma lúdica, como as psicologia orientaram: 'a mamãe virou uma estrelinha'", afirma.

Após perder a filha, Elide teve queda de cabelo, perda de peso e frequentes crises de ansiedade e estresse. "Procuramos estar sempre por perto, conversar com ela, mas vemos um abatimento físico e psicológico principalmente com os pedidos dele [réu] para visitá-los."