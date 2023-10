'Casa com gordura e cheiro sufocante': a vida de vizinhos de dark kitchens

As calçadas não devem ser utilizadas para execução das atividades.

Até agosto, as empresas deveriam apresentar um requerimento para a Prefeitura demonstrando que estão se adequando à nova legislação. Nesse documento, é necessário indicar o que estão fazendo para preencher os requisitos estipulados pela lei de novembro de 2022.

"É possível que cada uma esteja em algum momento em um estágio diferente: algumas podem já estar funcionando conforme a lei e outras precisarão de mais mudanças estruturais", explica o advogado Pedro Serpa, que defende a moradora Mariana em uma ação contra a Kitchen Central.

Enquanto isso, órgãos como as subprefeitura devem fiscalizar empreendimentos que não estão funcionando de forma regular —que estejam, por exemplo, obstruindo as vias públicas ou emitindo ruídos além do permitido.

Para Mariana, porém, "não houve nenhuma melhoria efetiva" após as novas regras.

"Eles contrataram um lugar para moto, que obviamente não é suficiente para as cozinhas que estão lá dentro, então as motos continuam na calçada. Com relação ao barulho e ao cheiro, nada mudou. Eles fizeram duas vagas de carga e descarga, mas é pequeno. A largura do caminhão não cabe lá dentro. O caminhão segue fazendo retirada de lixo e entrega parado no portão dos vizinhos", disse ela.