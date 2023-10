Josias: PM matar após reclamação de assédio mostra falha na formação

Quando um PM mata uma mulher a sangue frio, isso mostra uma formação deficiente, de caráter e profissional. Hoje, esses casos se repetem com muita frequência. Há um fenômeno muito curioso. Policiais que vêm de regiões pobres das grandes cidades cometem violência contra os seus iguais. Vestem uma farda e acham que são os donos do mundo. Josias de Souza, colunista do UOL

Situação em Gaza é ainda mais grave do que nos últimos anos, diz professor

O professor de Relações Internacionais da PUC-SP Bruno Huberman classificou a situação na Faixa de Gaza como "mais grave do que nos últimos anos". Em guerra contra o grupo terrorista Hamas, Israel intensificou os ataques e promoveu um cerco total à região. No quarto dia de conflitos, o número de mortos já passa de 1.600.

Desde a madrugada de ontem para hoje, há uma escalada da violência como nunca vimos nos territórios palestinos. Israel lançou um cerco completo a Gaza, e a ONU anunciou que os palestinos não terão mais água potável nos próximos dias. Falamos de uma escalada da calamidade na Faixa de Gaza ainda mais grave do que sempre vimos nos últimos anos. Bruno Huberman, professor de Relações Internacionais da PUC-SP

'Não dormi por medo de não ouvir sirene', diz brasileiro após deixar Israel

O brasileiro Jairo Goldflus relatou o pavor de ficar em meio à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O fotógrafo, que estava em viagem de férias com a família na cidade de Tel Aviv, contou como conseguiu sair do país e ir para Praga, na República Tcheca. Ele contou que, em um primeiro momento, não se deu conta da gravidade do problema e até pensou ser algo comum para os moradores.